Sinais / MetaTrader 4 / Gold Fever
Vladimir Sauer

Gold Fever

Vladimir Sauer
Confiabilidade
11 semanas
1 / 10 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
114 (68.26%)
Negociações com perda:
53 (31.74%)
Melhor negociação:
119.56 EUR
Pior negociação:
-48.64 EUR
Lucro bruto:
858.32 EUR (13 902 pips)
Perda bruta:
-237.96 EUR (6 988 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (157.77 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
157.77 EUR (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
12.95%
Depósito máximo carregado:
13.83%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
11.74
Negociações longas:
65 (38.92%)
Negociações curtas:
102 (61.08%)
Fator de lucro:
3.61
Valor esperado:
3.71 EUR
Lucro médio:
7.53 EUR
Perda média:
-4.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3.54 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-48.64 EUR (1)
Crescimento mensal:
39.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.41 EUR
Máximo:
52.84 EUR (4.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.02% (48.64 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.40% (28.22 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 86
GBPCAD 41
GBPNZD 15
GBPCHF 13
AUDNZD 6
GBPAUD 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 641
GBPCAD 44
GBPNZD 7
GBPCHF 18
AUDNZD 6
GBPAUD -12
NZDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 639
GBPCHF 474
AUDNZD 459
GBPAUD -581
NZDCAD 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +119.56 EUR
Pior negociação: -49 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +157.77 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.54 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
Exness-Real3
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live02
0.67 × 3
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live14
0.74 × 68
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 136
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.08 × 1689
Exness-Real17
1.19 × 206
RoboForex-ECN-2
1.25 × 706
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
SaracenInc-Live
1.50 × 109
FXCL-Main2
1.50 × 2
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live18
1.76 × 79
ICMarketsSC-Live25
1.86 × 192
Exness-Real9
1.89 × 226
54 mais ...
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.


Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.


Sem comentários
2025.12.24 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 23:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 04:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 03:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 16:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 18:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 02:37
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.