- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
114 (68.26%)
Negociações com perda:
53 (31.74%)
Melhor negociação:
119.56 EUR
Pior negociação:
-48.64 EUR
Lucro bruto:
858.32 EUR (13 902 pips)
Perda bruta:
-237.96 EUR (6 988 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (157.77 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
157.77 EUR (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
12.95%
Depósito máximo carregado:
13.83%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
11.74
Negociações longas:
65 (38.92%)
Negociações curtas:
102 (61.08%)
Fator de lucro:
3.61
Valor esperado:
3.71 EUR
Lucro médio:
7.53 EUR
Perda média:
-4.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3.54 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-48.64 EUR (1)
Crescimento mensal:
39.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.41 EUR
Máximo:
52.84 EUR (4.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.02% (48.64 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.40% (28.22 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|GBPCAD
|41
|GBPNZD
|15
|GBPCHF
|13
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|4
|NZDCAD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|641
|GBPCAD
|44
|GBPNZD
|7
|GBPCHF
|18
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|-12
|NZDCAD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|639
|GBPCHF
|474
|AUDNZD
|459
|GBPAUD
|-581
|NZDCAD
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.56 EUR
Pior negociação: -49 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +157.77 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.54 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
Exness-Real3
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.53 × 32
|
ICMarketsSC-Live02
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
ICMarketsSC-Live14
|0.74 × 68
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 136
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1689
|
Exness-Real17
|1.19 × 206
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 706
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
FXCL-Main2
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live18
|1.76 × 79
|
ICMarketsSC-Live25
|1.86 × 192
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.
Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.
