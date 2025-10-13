信号部分
Vladimir Sauer

Gold Fever

Vladimir Sauer
可靠性
11
1 / 10 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 78%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
167
盈利交易:
114 (68.26%)
亏损交易:
53 (31.74%)
最好交易:
119.56 EUR
最差交易:
-48.64 EUR
毛利:
858.32 EUR (13 902 pips)
毛利亏损:
-237.96 EUR (6 988 pips)
最大连续赢利:
14 (157.77 EUR)
最大连续盈利:
157.77 EUR (14)
夏普比率:
0.24
交易活动:
12.95%
最大入金加载:
13.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 小时
采收率:
11.74
长期交易:
65 (38.92%)
短期交易:
102 (61.08%)
利润因子:
3.61
预期回报:
3.71 EUR
平均利润:
7.53 EUR
平均损失:
-4.49 EUR
最大连续失误:
5 (-3.54 EUR)
最大连续亏损:
-48.64 EUR (1)
每月增长:
39.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.41 EUR
最大值:
52.84 EUR (4.92%)
相对跌幅:
结余:
5.02% (48.64 EUR)
净值:
3.40% (28.22 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 86
GBPCAD 41
GBPNZD 15
GBPCHF 13
AUDNZD 6
GBPAUD 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 641
GBPCAD 44
GBPNZD 7
GBPCHF 18
AUDNZD 6
GBPAUD -12
NZDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 639
GBPCHF 474
AUDNZD 459
GBPAUD -581
NZDCAD 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +119.56 EUR
最差交易: -49 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +157.77 EUR
最大连续亏损: -3.54 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
Exness-Real3
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live02
0.67 × 3
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live14
0.74 × 68
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 136
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.08 × 1689
Exness-Real17
1.19 × 206
RoboForex-ECN-2
1.25 × 706
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
SaracenInc-Live
1.50 × 109
FXCL-Main2
1.50 × 2
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live18
1.76 × 79
ICMarketsSC-Live25
1.86 × 192
Exness-Real9
1.89 × 226
Gold Fever is an automated breakout trading system. Orders are placed at significant key positions where strong resistance and support zones are expected to be broken.


Addition of automated trading on currency pairs at night. Strategy for bouncing from support - resistance zone.


