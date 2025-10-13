シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SUPAV
Bier Sukhamongkolsawat

SUPAV

Bier Sukhamongkolsawat
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 63%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
485
利益トレード:
378 (77.93%)
損失トレード:
107 (22.06%)
ベストトレード:
286.86 USD
最悪のトレード:
-147.99 USD
総利益:
5 480.55 USD (65 244 pips)
総損失:
-2 343.64 USD (32 442 pips)
最大連続の勝ち:
18 (113.97 USD)
最大連続利益:
370.54 USD (2)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.63
長いトレード:
254 (52.37%)
短いトレード:
231 (47.63%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
6.47 USD
平均利益:
14.50 USD
平均損失:
-21.90 USD
最大連続の負け:
9 (-174.86 USD)
最大連続損失:
-735.39 USD (6)
月間成長:
22.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
863.47 USD (12.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.89% (863.47 USD)
エクイティによる:
60.66% (3 982.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD+ 164
NZDCAD+ 140
AUDNZD+ 133
EURGBP+ 7
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 6
USDCHF+ 5
CADCHF+ 5
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADJPY+ 5
EURUSD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.9K
AUDNZD+ -682
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 9
CADCHF+ 9
AUDCHF+ 9
EURCHF+ 10
CADJPY+ 5
EURUSD+ 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD+ 17K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 591
GBPUSD+ 925
AUDUSD+ 1K
USDCHF+ 758
CADCHF+ 476
AUDCHF+ 742
EURCHF+ 709
CADJPY+ 407
EURUSD+ 599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +286.86 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +113.97 USD
最大連続損失: -174.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.19 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 05:49
No swaps are charged
2025.11.20 05:49
No swaps are charged
2025.11.19 12:49
No swaps are charged
2025.11.19 12:49
No swaps are charged
2025.11.19 02:20
No swaps are charged
2025.11.19 02:20
No swaps are charged
2025.11.18 22:11
No swaps are charged
2025.11.18 22:11
No swaps are charged
2025.11.18 19:02
No swaps are charged
2025.11.18 19:02
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 16:53
No swaps are charged
2025.11.18 15:53
No swaps are charged
2025.11.18 15:53
No swaps are charged
2025.11.18 10:35
No swaps are charged
2025.11.18 10:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 08:10
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
No swaps are charged
