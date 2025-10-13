- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
485
利益トレード:
378 (77.93%)
損失トレード:
107 (22.06%)
ベストトレード:
286.86 USD
最悪のトレード:
-147.99 USD
総利益:
5 480.55 USD (65 244 pips)
総損失:
-2 343.64 USD (32 442 pips)
最大連続の勝ち:
18 (113.97 USD)
最大連続利益:
370.54 USD (2)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.63
長いトレード:
254 (52.37%)
短いトレード:
231 (47.63%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
6.47 USD
平均利益:
14.50 USD
平均損失:
-21.90 USD
最大連続の負け:
9 (-174.86 USD)
最大連続損失:
-735.39 USD (6)
月間成長:
22.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
863.47 USD (12.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.89% (863.47 USD)
エクイティによる:
60.66% (3 982.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|164
|NZDCAD+
|140
|AUDNZD+
|133
|EURGBP+
|7
|GBPUSD+
|6
|AUDUSD+
|6
|USDCHF+
|5
|CADCHF+
|5
|AUDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|1.9K
|NZDCAD+
|1.9K
|AUDNZD+
|-682
|EURGBP+
|23
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|9
|CADCHF+
|9
|AUDCHF+
|9
|EURCHF+
|10
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|17K
|NZDCAD+
|11K
|AUDNZD+
|-1.1K
|EURGBP+
|591
|GBPUSD+
|925
|AUDUSD+
|1K
|USDCHF+
|758
|CADCHF+
|476
|AUDCHF+
|742
|EURCHF+
|709
|CADJPY+
|407
|EURUSD+
|599
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +286.86 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +113.97 USD
最大連続損失: -174.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
