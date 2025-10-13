- 자본
- 축소
트레이드:
545
이익 거래:
418 (76.69%)
손실 거래:
127 (23.30%)
최고의 거래:
483.11 USD
최악의 거래:
-152.87 USD
총 수익:
7 222.57 USD (72 454 pips)
총 손실:
-2 912.83 USD (37 187 pips)
연속 최대 이익:
18 (113.97 USD)
연속 최대 이익:
577.34 USD (2)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.15%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.99
롱(주식매수):
290 (53.21%)
숏(주식차입매도):
255 (46.79%)
수익 요인:
2.48
기대수익:
7.91 USD
평균 이익:
17.28 USD
평균 손실:
-22.94 USD
연속 최대 손실:
9 (-174.86 USD)
연속 최대 손실:
-735.39 USD (6)
월별 성장률:
33.67%
연간 예측:
408.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
863.47 USD (12.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.89% (863.47 USD)
자본금별:
60.66% (3 982.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|186
|NZDCAD+
|167
|AUDNZD+
|138
|CADCHF+
|7
|EURGBP+
|7
|AUDUSD+
|7
|GBPUSD+
|6
|EURUSD+
|6
|CADJPY+
|6
|USDCHF+
|5
|AUDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|2K
|NZDCAD+
|2.9K
|AUDNZD+
|-672
|CADCHF+
|13
|EURGBP+
|23
|AUDUSD+
|11
|GBPUSD+
|9
|EURUSD+
|12
|CADJPY+
|6
|USDCHF+
|9
|AUDCHF+
|9
|EURCHF+
|10
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|15K
|NZDCAD+
|13K
|AUDNZD+
|-272
|CADCHF+
|775
|EURGBP+
|591
|AUDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|925
|EURUSD+
|528
|CADJPY+
|560
|USDCHF+
|758
|AUDCHF+
|742
|EURCHF+
|709
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +483.11 USD
최악의 거래: -153 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +113.97 USD
연속 최대 손실: -174.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
86%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
13
100%
545
76%
100%
2.47
7.91
USD
USD
61%
1:500