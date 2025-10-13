시그널섹션
Bier Sukhamongkolsawat

SUPAV

Bier Sukhamongkolsawat
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 86%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
545
이익 거래:
418 (76.69%)
손실 거래:
127 (23.30%)
최고의 거래:
483.11 USD
최악의 거래:
-152.87 USD
총 수익:
7 222.57 USD (72 454 pips)
총 손실:
-2 912.83 USD (37 187 pips)
연속 최대 이익:
18 (113.97 USD)
연속 최대 이익:
577.34 USD (2)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.15%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.99
롱(주식매수):
290 (53.21%)
숏(주식차입매도):
255 (46.79%)
수익 요인:
2.48
기대수익:
7.91 USD
평균 이익:
17.28 USD
평균 손실:
-22.94 USD
연속 최대 손실:
9 (-174.86 USD)
연속 최대 손실:
-735.39 USD (6)
월별 성장률:
33.67%
연간 예측:
408.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
863.47 USD (12.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.89% (863.47 USD)
자본금별:
60.66% (3 982.54 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD+ 186
NZDCAD+ 167
AUDNZD+ 138
CADCHF+ 7
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
GBPUSD+ 6
EURUSD+ 6
CADJPY+ 6
USDCHF+ 5
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD+ 2K
NZDCAD+ 2.9K
AUDNZD+ -672
CADCHF+ 13
EURGBP+ 23
AUDUSD+ 11
GBPUSD+ 9
EURUSD+ 12
CADJPY+ 6
USDCHF+ 9
AUDCHF+ 9
EURCHF+ 10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD+ 15K
NZDCAD+ 13K
AUDNZD+ -272
CADCHF+ 775
EURGBP+ 591
AUDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 925
EURUSD+ 528
CADJPY+ 560
USDCHF+ 758
AUDCHF+ 742
EURCHF+ 709
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +483.11 USD
최악의 거래: -153 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +113.97 USD
연속 최대 손실: -174.86 USD

2025.12.19 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SUPAV
월별 30 USD
86%
0
0
USD
9.3K
USD
13
100%
545
76%
100%
2.47
7.91
USD
61%
1:500
