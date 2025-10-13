- Прирост
Всего трейдов:
477
Прибыльных трейдов:
373 (78.19%)
Убыточных трейдов:
104 (21.80%)
Лучший трейд:
286.86 USD
Худший трейд:
-147.99 USD
Общая прибыль:
5 363.44 USD (64 077 pips)
Общий убыток:
-2 313.31 USD (32 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (113.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
370.54 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.15%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.53
Длинных трейдов:
251 (52.62%)
Коротких трейдов:
226 (47.38%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
6.39 USD
Средняя прибыль:
14.38 USD
Средний убыток:
-22.24 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-174.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-735.39 USD (6)
Прирост в месяц:
31.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
863.47 USD (12.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.89% (863.47 USD)
По эквити:
60.66% (3 982.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|163
|NZDCAD+
|135
|AUDNZD+
|131
|EURGBP+
|7
|GBPUSD+
|6
|AUDUSD+
|6
|USDCHF+
|5
|CADCHF+
|5
|AUDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|1.8K
|NZDCAD+
|1.8K
|AUDNZD+
|-684
|EURGBP+
|23
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|9
|CADCHF+
|9
|AUDCHF+
|9
|EURCHF+
|10
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|16K
|NZDCAD+
|11K
|AUDNZD+
|-1.4K
|EURGBP+
|591
|GBPUSD+
|925
|AUDUSD+
|1K
|USDCHF+
|758
|CADCHF+
|476
|AUDCHF+
|742
|EURCHF+
|709
|CADJPY+
|407
|EURUSD+
|599
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +286.86 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +113.97 USD
Макс. убыток в серии: -174.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
61%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
11
100%
477
78%
100%
2.31
6.39
USD
USD
61%
1:500