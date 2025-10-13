СигналыРазделы
Bier Sukhamongkolsawat

SUPAV

Bier Sukhamongkolsawat
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 61%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
477
Прибыльных трейдов:
373 (78.19%)
Убыточных трейдов:
104 (21.80%)
Лучший трейд:
286.86 USD
Худший трейд:
-147.99 USD
Общая прибыль:
5 363.44 USD (64 077 pips)
Общий убыток:
-2 313.31 USD (32 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (113.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
370.54 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.15%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.53
Длинных трейдов:
251 (52.62%)
Коротких трейдов:
226 (47.38%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
6.39 USD
Средняя прибыль:
14.38 USD
Средний убыток:
-22.24 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-174.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-735.39 USD (6)
Прирост в месяц:
31.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
863.47 USD (12.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.89% (863.47 USD)
По эквити:
60.66% (3 982.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 163
NZDCAD+ 135
AUDNZD+ 131
EURGBP+ 7
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 6
USDCHF+ 5
CADCHF+ 5
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADJPY+ 5
EURUSD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 1.8K
NZDCAD+ 1.8K
AUDNZD+ -684
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 9
CADCHF+ 9
AUDCHF+ 9
EURCHF+ 10
CADJPY+ 5
EURUSD+ 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 16K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ -1.4K
EURGBP+ 591
GBPUSD+ 925
AUDUSD+ 1K
USDCHF+ 758
CADCHF+ 476
AUDCHF+ 742
EURCHF+ 709
CADJPY+ 407
EURUSD+ 599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +286.86 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +113.97 USD
Макс. убыток в серии: -174.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

