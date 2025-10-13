SignaleKategorien
Bier Sukhamongkolsawat

SUPAV

Bier Sukhamongkolsawat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
491
Gewinntrades:
382 (77.80%)
Verlusttrades:
109 (22.20%)
Bester Trade:
311.23 USD
Schlechtester Trade:
-147.99 USD
Bruttoprofit:
5 895.63 USD (65 958 pips)
Bruttoverlust:
-2 395.65 USD (32 587 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (113.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
370.54 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
22.15%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.05
Long-Positionen:
255 (51.93%)
Short-Positionen:
236 (48.07%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
7.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-174.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-735.39 USD (6)
Wachstum pro Monat :
26.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
863.47 USD (12.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.89% (863.47 USD)
Kapital:
60.66% (3 982.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 168
NZDCAD+ 142
AUDNZD+ 133
EURGBP+ 7
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 6
USDCHF+ 5
CADCHF+ 5
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADJPY+ 5
EURUSD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 2.2K
NZDCAD+ 1.9K
AUDNZD+ -682
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 9
CADCHF+ 9
AUDCHF+ 9
EURCHF+ 10
CADJPY+ 5
EURUSD+ 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 17K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 591
GBPUSD+ 925
AUDUSD+ 1K
USDCHF+ 758
CADCHF+ 476
AUDCHF+ 742
EURCHF+ 709
CADJPY+ 407
EURUSD+ 599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +311.23 USD
Schlechtester Trade: -148 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -174.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SUPAV
30 USD pro Monat
70%
0
0
USD
8.5K
USD
12
100%
491
77%
100%
2.46
7.13
USD
61%
1:500
