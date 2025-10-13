SinaisSeções
Bier Sukhamongkolsawat

SUPAV

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 63%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
485
Negociações com lucro:
378 (77.93%)
Negociações com perda:
107 (22.06%)
Melhor negociação:
286.86 USD
Pior negociação:
-147.99 USD
Lucro bruto:
5 480.55 USD (65 244 pips)
Perda bruta:
-2 343.64 USD (32 442 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (113.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
370.54 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.63
Negociações longas:
254 (52.37%)
Negociações curtas:
231 (47.63%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
6.47 USD
Lucro médio:
14.50 USD
Perda média:
-21.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-174.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-735.39 USD (6)
Crescimento mensal:
22.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
863.47 USD (12.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.89% (863.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.66% (3 982.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 164
NZDCAD+ 140
AUDNZD+ 133
EURGBP+ 7
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 6
USDCHF+ 5
CADCHF+ 5
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADJPY+ 5
EURUSD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.9K
AUDNZD+ -682
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 9
CADCHF+ 9
AUDCHF+ 9
EURCHF+ 10
CADJPY+ 5
EURUSD+ 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 17K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 591
GBPUSD+ 925
AUDUSD+ 1K
USDCHF+ 758
CADCHF+ 476
AUDCHF+ 742
EURCHF+ 709
CADJPY+ 407
EURUSD+ 599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +286.86 USD
Pior negociação: -148 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +113.97 USD
Máxima perda consecutiva: -174.86 USD

