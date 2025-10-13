- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
485
Negociações com lucro:
378 (77.93%)
Negociações com perda:
107 (22.06%)
Melhor negociação:
286.86 USD
Pior negociação:
-147.99 USD
Lucro bruto:
5 480.55 USD (65 244 pips)
Perda bruta:
-2 343.64 USD (32 442 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (113.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
370.54 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.63
Negociações longas:
254 (52.37%)
Negociações curtas:
231 (47.63%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
6.47 USD
Lucro médio:
14.50 USD
Perda média:
-21.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-174.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-735.39 USD (6)
Crescimento mensal:
22.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
863.47 USD (12.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.89% (863.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.66% (3 982.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|164
|NZDCAD+
|140
|AUDNZD+
|133
|EURGBP+
|7
|GBPUSD+
|6
|AUDUSD+
|6
|USDCHF+
|5
|CADCHF+
|5
|AUDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|1.9K
|NZDCAD+
|1.9K
|AUDNZD+
|-682
|EURGBP+
|23
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|9
|CADCHF+
|9
|AUDCHF+
|9
|EURCHF+
|10
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|17K
|NZDCAD+
|11K
|AUDNZD+
|-1.1K
|EURGBP+
|591
|GBPUSD+
|925
|AUDUSD+
|1K
|USDCHF+
|758
|CADCHF+
|476
|AUDCHF+
|742
|EURCHF+
|709
|CADJPY+
|407
|EURUSD+
|599
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +286.86 USD
Pior negociação: -148 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +113.97 USD
Máxima perda consecutiva: -174.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
63%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
12
100%
485
77%
100%
2.33
6.47
USD
USD
61%
1:500