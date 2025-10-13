- 成长
交易:
478
盈利交易:
374 (78.24%)
亏损交易:
104 (21.76%)
最好交易:
286.86 USD
最差交易:
-147.99 USD
毛利:
5 374.02 USD (64 224 pips)
毛利亏损:
-2 313.31 USD (32 158 pips)
最大连续赢利:
18 (113.97 USD)
最大连续盈利:
370.54 USD (2)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.54
长期交易:
252 (52.72%)
短期交易:
226 (47.28%)
利润因子:
2.32
预期回报:
6.40 USD
平均利润:
14.37 USD
平均损失:
-22.24 USD
最大连续失误:
9 (-174.86 USD)
最大连续亏损:
-735.39 USD (6)
每月增长:
20.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
863.47 USD (12.89%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (863.47 USD)
净值:
60.66% (3 982.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|164
|NZDCAD+
|135
|AUDNZD+
|131
|EURGBP+
|7
|GBPUSD+
|6
|AUDUSD+
|6
|USDCHF+
|5
|CADCHF+
|5
|AUDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|1.9K
|NZDCAD+
|1.8K
|AUDNZD+
|-684
|EURGBP+
|23
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|10
|USDCHF+
|9
|CADCHF+
|9
|AUDCHF+
|9
|EURCHF+
|10
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|17K
|NZDCAD+
|11K
|AUDNZD+
|-1.4K
|EURGBP+
|591
|GBPUSD+
|925
|AUDUSD+
|1K
|USDCHF+
|758
|CADCHF+
|476
|AUDCHF+
|742
|EURCHF+
|709
|CADJPY+
|407
|EURUSD+
|599
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +286.86 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +113.97 USD
最大连续亏损: -174.86 USD
