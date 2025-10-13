信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SUPAV
Bier Sukhamongkolsawat

SUPAV

Bier Sukhamongkolsawat
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 61%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
478
盈利交易:
374 (78.24%)
亏损交易:
104 (21.76%)
最好交易:
286.86 USD
最差交易:
-147.99 USD
毛利:
5 374.02 USD (64 224 pips)
毛利亏损:
-2 313.31 USD (32 158 pips)
最大连续赢利:
18 (113.97 USD)
最大连续盈利:
370.54 USD (2)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.54
长期交易:
252 (52.72%)
短期交易:
226 (47.28%)
利润因子:
2.32
预期回报:
6.40 USD
平均利润:
14.37 USD
平均损失:
-22.24 USD
最大连续失误:
9 (-174.86 USD)
最大连续亏损:
-735.39 USD (6)
每月增长:
20.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
863.47 USD (12.89%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (863.47 USD)
净值:
60.66% (3 982.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD+ 164
NZDCAD+ 135
AUDNZD+ 131
EURGBP+ 7
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 6
USDCHF+ 5
CADCHF+ 5
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADJPY+ 5
EURUSD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.8K
AUDNZD+ -684
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 9
CADCHF+ 9
AUDCHF+ 9
EURCHF+ 10
CADJPY+ 5
EURUSD+ 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD+ 17K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ -1.4K
EURGBP+ 591
GBPUSD+ 925
AUDUSD+ 1K
USDCHF+ 758
CADCHF+ 476
AUDCHF+ 742
EURCHF+ 709
CADJPY+ 407
EURUSD+ 599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +286.86 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +113.97 USD
最大连续亏损: -174.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.19 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 05:49
