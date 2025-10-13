SeñalesSecciones
Bier Sukhamongkolsawat

SUPAV

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 63%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
485
Transacciones Rentables:
378 (77.93%)
Transacciones Irrentables:
107 (22.06%)
Mejor transacción:
286.86 USD
Peor transacción:
-147.99 USD
Beneficio Bruto:
5 480.55 USD (65 244 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 343.64 USD (32 442 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (113.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
370.54 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.15%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.63
Transacciones Largas:
254 (52.37%)
Transacciones Cortas:
231 (47.63%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
6.47 USD
Beneficio medio:
14.50 USD
Pérdidas medias:
-21.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-174.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-735.39 USD (6)
Crecimiento al mes:
22.13%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
863.47 USD (12.89%)
Reducción relativa:
De balance:
12.89% (863.47 USD)
De fondos:
60.66% (3 982.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD+ 164
NZDCAD+ 140
AUDNZD+ 133
EURGBP+ 7
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 6
USDCHF+ 5
CADCHF+ 5
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADJPY+ 5
EURUSD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.9K
AUDNZD+ -682
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 9
CADCHF+ 9
AUDCHF+ 9
EURCHF+ 10
CADJPY+ 5
EURUSD+ 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD+ 17K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ -1.1K
EURGBP+ 591
GBPUSD+ 925
AUDUSD+ 1K
USDCHF+ 758
CADCHF+ 476
AUDCHF+ 742
EURCHF+ 709
CADJPY+ 407
EURUSD+ 599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +286.86 USD
Peor transacción: -148 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +113.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -174.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
