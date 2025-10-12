- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
20 (46.51%)
損失トレード:
23 (53.49%)
ベストトレード:
15.16 USD
最悪のトレード:
-20.00 USD
総利益:
122.52 USD (709 897 pips)
総損失:
-137.67 USD (871 276 pips)
最大連続の勝ち:
12 (98.20 USD)
最大連続利益:
98.20 USD (12)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
10.48%
最大入金額:
3.25%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
16 (37.21%)
短いトレード:
27 (62.79%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.35 USD
平均利益:
6.13 USD
平均損失:
-5.99 USD
最大連続の負け:
5 (-39.23 USD)
最大連続損失:
-39.23 USD (5)
月間成長:
-2.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.16 USD
最大の:
73.19 USD (13.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.12% (73.19 USD)
エクイティによる:
8.83% (44.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|25
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-9
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-16K
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.16 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +98.20 USD
最大連続損失: -39.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
