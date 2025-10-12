- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
20 (46.51%)
Negociações com perda:
23 (53.49%)
Melhor negociação:
15.16 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
122.52 USD (709 897 pips)
Perda bruta:
-137.67 USD (871 276 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (98.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.20 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
10.48%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
16 (37.21%)
Negociações curtas:
27 (62.79%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
6.13 USD
Perda média:
-5.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-39.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.23 USD (5)
Crescimento mensal:
-2.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.16 USD
Máximo:
73.19 USD (13.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.12% (73.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.83% (44.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|25
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-9
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-16K
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.16 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +98.20 USD
Máxima perda consecutiva: -39.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
9
100%
43
46%
10%
0.88
-0.35
USD
USD
13%
1:500