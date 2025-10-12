SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SFE Im TM
Adul Tanthuvanit

SFE Im TM

Adul Tanthuvanit
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
20 (46.51%)
Negociações com perda:
23 (53.49%)
Melhor negociação:
15.16 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
122.52 USD (709 897 pips)
Perda bruta:
-137.67 USD (871 276 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (98.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.20 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
10.48%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
16 (37.21%)
Negociações curtas:
27 (62.79%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
6.13 USD
Perda média:
-5.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-39.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.23 USD (5)
Crescimento mensal:
-2.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.16 USD
Máximo:
73.19 USD (13.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.12% (73.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.83% (44.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 25
BTCUSD 16
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -9
BTCUSD -7
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -16K
BTCUSD -145K
XAUUSD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.16 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +98.20 USD
Máxima perda consecutiva: -39.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 12:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Share of trading days is too low
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 11:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 11:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
