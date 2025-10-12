SeñalesSecciones
Adul Tanthuvanit

SFE Im TM

Adul Tanthuvanit
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
20 (46.51%)
Transacciones Irrentables:
23 (53.49%)
Mejor transacción:
15.16 USD
Peor transacción:
-20.00 USD
Beneficio Bruto:
122.52 USD (709 897 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.67 USD (871 276 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (98.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
10.48%
Carga máxima del depósito:
3.25%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
16 (37.21%)
Transacciones Cortas:
27 (62.79%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
6.13 USD
Pérdidas medias:
-5.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-39.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.23 USD (5)
Crecimiento al mes:
-2.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.16 USD
Máxima:
73.19 USD (13.12%)
Reducción relativa:
De balance:
13.12% (73.19 USD)
De fondos:
8.83% (44.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 25
BTCUSD 16
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD -9
BTCUSD -7
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD -16K
BTCUSD -145K
XAUUSD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.16 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +98.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
No hay comentarios
2025.12.26 12:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Share of trading days is too low
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 11:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 11:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
