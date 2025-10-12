- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
20 (46.51%)
Transacciones Irrentables:
23 (53.49%)
Mejor transacción:
15.16 USD
Peor transacción:
-20.00 USD
Beneficio Bruto:
122.52 USD (709 897 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.67 USD (871 276 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (98.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
10.48%
Carga máxima del depósito:
3.25%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
16 (37.21%)
Transacciones Cortas:
27 (62.79%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
6.13 USD
Pérdidas medias:
-5.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-39.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.23 USD (5)
Crecimiento al mes:
-2.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.16 USD
Máxima:
73.19 USD (13.12%)
Reducción relativa:
De balance:
13.12% (73.19 USD)
De fondos:
8.83% (44.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|25
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-9
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-16K
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.16 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +98.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
otros 19...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
9
100%
43
46%
10%
0.88
-0.35
USD
USD
13%
1:500