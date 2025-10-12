SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SFE Im TM
Adul Tanthuvanit

SFE Im TM

Adul Tanthuvanit
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
21 (46.66%)
Verlusttrades:
24 (53.33%)
Bester Trade:
15.16 USD
Schlechtester Trade:
-20.00 USD
Bruttoprofit:
132.49 USD (713 012 pips)
Bruttoverlust:
-147.53 USD (875 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (98.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.20 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
8.89%
Max deposit load:
3.25%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
18 (40.00%)
Short-Positionen:
27 (60.00%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-39.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.23 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.16 USD
Maximaler:
73.19 USD (13.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.12% (73.19 USD)
Kapital:
8.83% (44.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 27
BTCUSD 16
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD -9
BTCUSD -7
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD -18K
BTCUSD -145K
XAUUSD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.16 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +98.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
noch 19 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 12:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Share of trading days is too low
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 11:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SFE Im TM
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
485
USD
11
100%
45
46%
9%
0.89
-0.33
USD
13%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.