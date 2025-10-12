- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
20 (46.51%)
Убыточных трейдов:
23 (53.49%)
Лучший трейд:
15.16 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
122.52 USD (709 897 pips)
Общий убыток:
-137.67 USD (871 276 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (98.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.20 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
10.48%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
16 (37.21%)
Коротких трейдов:
27 (62.79%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
6.13 USD
Средний убыток:
-5.99 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-39.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.23 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.16 USD
Максимальная:
73.19 USD (13.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.12% (73.19 USD)
По эквити:
8.83% (44.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|25
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-9
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-16K
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.16 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +98.20 USD
Макс. убыток в серии: -39.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
9
100%
43
46%
10%
0.88
-0.35
USD
USD
13%
1:500