信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SFE Im TM
Adul Tanthuvanit

SFE Im TM

Adul Tanthuvanit
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43
盈利交易:
20 (46.51%)
亏损交易:
23 (53.49%)
最好交易:
15.16 USD
最差交易:
-20.00 USD
毛利:
122.52 USD (709 897 pips)
毛利亏损:
-137.67 USD (871 276 pips)
最大连续赢利:
12 (98.20 USD)
最大连续盈利:
98.20 USD (12)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
10.48%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.21
长期交易:
16 (37.21%)
短期交易:
27 (62.79%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.35 USD
平均利润:
6.13 USD
平均损失:
-5.99 USD
最大连续失误:
5 (-39.23 USD)
最大连续亏损:
-39.23 USD (5)
每月增长:
-2.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
40.16 USD
最大值:
73.19 USD (13.12%)
相对跌幅:
结余:
13.12% (73.19 USD)
净值:
8.83% (44.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 25
BTCUSD 16
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD -9
BTCUSD -7
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD -16K
BTCUSD -145K
XAUUSD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.16 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +98.20 USD
最大连续亏损: -39.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 更多...
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Share of trading days is too low
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 11:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 11:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 38 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SFE Im TM
每月30 USD
-3%
0
0
USD
485
USD
9
100%
43
46%
10%
0.88
-0.35
USD
13%
1:500
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载