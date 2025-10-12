- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
20 (46.51%)
亏损交易:
23 (53.49%)
最好交易:
15.16 USD
最差交易:
-20.00 USD
毛利:
122.52 USD (709 897 pips)
毛利亏损:
-137.67 USD (871 276 pips)
最大连续赢利:
12 (98.20 USD)
最大连续盈利:
98.20 USD (12)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
10.48%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.21
长期交易:
16 (37.21%)
短期交易:
27 (62.79%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.35 USD
平均利润:
6.13 USD
平均损失:
-5.99 USD
最大连续失误:
5 (-39.23 USD)
最大连续亏损:
-39.23 USD (5)
每月增长:
-2.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
40.16 USD
最大值:
73.19 USD (13.12%)
相对跌幅:
结余:
13.12% (73.19 USD)
净值:
8.83% (44.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|25
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-9
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-16K
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.16 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +98.20 USD
最大连续亏损: -39.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
9
100%
43
46%
10%
0.88
-0.35
USD
USD
13%
1:500