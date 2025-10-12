- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
21 (46.66%)
손실 거래:
24 (53.33%)
최고의 거래:
15.16 USD
최악의 거래:
-20.00 USD
총 수익:
132.49 USD (713 012 pips)
총 손실:
-147.53 USD (875 971 pips)
연속 최대 이익:
12 (98.20 USD)
연속 최대 이익:
98.20 USD (12)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
8.89%
최대 입금량:
3.25%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
18 (40.00%)
숏(주식차입매도):
27 (60.00%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
6.31 USD
평균 손실:
-6.15 USD
연속 최대 손실:
5 (-39.23 USD)
연속 최대 손실:
-39.23 USD (5)
월별 성장률:
-13.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.16 USD
최대한의:
73.19 USD (13.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.12% (73.19 USD)
자본금별:
8.83% (44.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|27
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|-9
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|-18K
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|56
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.16 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +98.20 USD
연속 최대 손실: -39.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
11
100%
45
46%
9%
0.89
-0.33
USD
USD
13%
1:500