시그널 / MetaTrader 4 / SFE Im TM
Adul Tanthuvanit

SFE Im TM

Adul Tanthuvanit
0 리뷰
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
45
이익 거래:
21 (46.66%)
손실 거래:
24 (53.33%)
최고의 거래:
15.16 USD
최악의 거래:
-20.00 USD
총 수익:
132.49 USD (713 012 pips)
총 손실:
-147.53 USD (875 971 pips)
연속 최대 이익:
12 (98.20 USD)
연속 최대 이익:
98.20 USD (12)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
8.89%
최대 입금량:
3.25%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
18 (40.00%)
숏(주식차입매도):
27 (60.00%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
6.31 USD
평균 손실:
-6.15 USD
연속 최대 손실:
5 (-39.23 USD)
연속 최대 손실:
-39.23 USD (5)
월별 성장률:
-13.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.16 USD
최대한의:
73.19 USD (13.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.12% (73.19 USD)
자본금별:
8.83% (44.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD 27
BTCUSD 16
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD -9
BTCUSD -7
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD -18K
BTCUSD -145K
XAUUSD 56
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.16 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +98.20 USD
연속 최대 손실: -39.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 더...
리뷰 없음
2026.01.04 11:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 12:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Share of trading days is too low
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 11:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 11:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SFE Im TM
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
485
USD
11
100%
45
46%
9%
0.89
-0.33
USD
13%
1:500
복제

