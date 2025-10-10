- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
15 (55.55%)
損失トレード:
12 (44.44%)
ベストトレード:
84.20 USD
最悪のトレード:
-187.00 USD
総利益:
462.94 USD (98 075 pips)
総損失:
-670.10 USD (214 525 pips)
最大連続の勝ち:
4 (61.40 USD)
最大連続利益:
123.75 USD (2)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
74.23%
最大入金額:
3.98%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
18 (66.67%)
短いトレード:
9 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-7.67 USD
平均利益:
30.86 USD
平均損失:
-55.84 USD
最大連続の負け:
6 (-130.45 USD)
最大連続損失:
-293.00 USD (3)
月間成長:
-1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
272.35 USD
最大の:
464.85 USD (26.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.97% (464.85 USD)
エクイティによる:
12.14% (435.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SP500.R
|23
|XAUUSD
|2
|NQ100.R
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SP500.R
|-103
|XAUUSD
|52
|NQ100.R
|-187
|EURJPY
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SP500.R
|-29K
|XAUUSD
|5.2K
|NQ100.R
|-93K
|EURJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +84.20 USD
最悪のトレード: -187 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +61.40 USD
最大連続損失: -130.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
レビューなし
