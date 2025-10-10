СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ALIT SP500
I Gede Sukarmawan

ALIT SP500

I Gede Sukarmawan
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
15 (55.55%)
Убыточных трейдов:
12 (44.44%)
Лучший трейд:
84.20 USD
Худший трейд:
-187.00 USD
Общая прибыль:
462.94 USD (98 075 pips)
Общий убыток:
-670.10 USD (214 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (61.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.75 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
74.23%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
18 (66.67%)
Коротких трейдов:
9 (33.33%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-7.67 USD
Средняя прибыль:
30.86 USD
Средний убыток:
-55.84 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-130.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-293.00 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
272.35 USD
Максимальная:
464.85 USD (26.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.97% (464.85 USD)
По эквити:
12.14% (435.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500.R 23
XAUUSD 2
NQ100.R 1
EURJPY 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500.R -103
XAUUSD 52
NQ100.R -187
EURJPY 31
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500.R -29K
XAUUSD 5.2K
NQ100.R -93K
EURJPY 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.20 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.40 USD
Макс. убыток в серии: -130.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
WWM-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.00 × 3
ForexServer-Real
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Nefteprombank-Real
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 3
MaxiMarkets-Live 5
0.00 × 9
FXOpen-Real2
0.00 × 4
NAS-Real
0.00 × 1
TraDesto-Live
0.00 × 4
Tallinex-PRO Live
0.00 × 5
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
еще 239...
Нет отзывов
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 02:43
Share of trading days is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.