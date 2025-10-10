- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
15 (55.55%)
Убыточных трейдов:
12 (44.44%)
Лучший трейд:
84.20 USD
Худший трейд:
-187.00 USD
Общая прибыль:
462.94 USD (98 075 pips)
Общий убыток:
-670.10 USD (214 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (61.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.75 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
74.23%
Макс. загрузка депозита:
3.98%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
18 (66.67%)
Коротких трейдов:
9 (33.33%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-7.67 USD
Средняя прибыль:
30.86 USD
Средний убыток:
-55.84 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-130.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-293.00 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
272.35 USD
Максимальная:
464.85 USD (26.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.97% (464.85 USD)
По эквити:
12.14% (435.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500.R
|23
|XAUUSD
|2
|NQ100.R
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500.R
|-103
|XAUUSD
|52
|NQ100.R
|-187
|EURJPY
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500.R
|-29K
|XAUUSD
|5.2K
|NQ100.R
|-93K
|EURJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.20 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.40 USD
Макс. убыток в серии: -130.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
Нет отзывов
