I Gede Sukarmawan

ALIT SP500

I Gede Sukarmawan
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
15 (55.55%)
Negociações com perda:
12 (44.44%)
Melhor negociação:
84.20 USD
Pior negociação:
-187.00 USD
Lucro bruto:
462.94 USD (98 075 pips)
Perda bruta:
-670.10 USD (214 525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (61.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
123.75 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
74.23%
Depósito máximo carregado:
3.98%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
18 (66.67%)
Negociações curtas:
9 (33.33%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-7.67 USD
Lucro médio:
30.86 USD
Perda média:
-55.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-130.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-293.00 USD (3)
Crescimento mensal:
-1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
272.35 USD
Máximo:
464.85 USD (26.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.97% (464.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.14% (435.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SP500.R 23
XAUUSD 2
NQ100.R 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SP500.R -103
XAUUSD 52
NQ100.R -187
EURJPY 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SP500.R -29K
XAUUSD 5.2K
NQ100.R -93K
EURJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +84.20 USD
Pior negociação: -187 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +61.40 USD
Máxima perda consecutiva: -130.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
WWM-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.00 × 3
ForexServer-Real
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Nefteprombank-Real
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 3
MaxiMarkets-Live 5
0.00 × 9
FXOpen-Real2
0.00 × 4
NAS-Real
0.00 × 1
TraDesto-Live
0.00 × 4
Tallinex-PRO Live
0.00 × 5
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
Sem comentários
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 02:43
Share of trading days is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ALIT SP500
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
3.2K
USD
11
0%
27
55%
74%
0.69
-7.67
USD
13%
1:200
Copiar

