- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
15 (55.55%)
Negociações com perda:
12 (44.44%)
Melhor negociação:
84.20 USD
Pior negociação:
-187.00 USD
Lucro bruto:
462.94 USD (98 075 pips)
Perda bruta:
-670.10 USD (214 525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (61.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
123.75 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
74.23%
Depósito máximo carregado:
3.98%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
18 (66.67%)
Negociações curtas:
9 (33.33%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-7.67 USD
Lucro médio:
30.86 USD
Perda média:
-55.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-130.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-293.00 USD (3)
Crescimento mensal:
-1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
272.35 USD
Máximo:
464.85 USD (26.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.97% (464.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.14% (435.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SP500.R
|23
|XAUUSD
|2
|NQ100.R
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SP500.R
|-103
|XAUUSD
|52
|NQ100.R
|-187
|EURJPY
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SP500.R
|-29K
|XAUUSD
|5.2K
|NQ100.R
|-93K
|EURJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +84.20 USD
Pior negociação: -187 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +61.40 USD
Máxima perda consecutiva: -130.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
Sem comentários
