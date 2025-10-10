SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ALIT SP500
I Gede Sukarmawan

ALIT SP500

I Gede Sukarmawan
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
15 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
12 (44.44%)
Mejor transacción:
84.20 USD
Peor transacción:
-187.00 USD
Beneficio Bruto:
462.94 USD (98 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-670.10 USD (214 525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (61.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
123.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
74.23%
Carga máxima del depósito:
3.98%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
18 (66.67%)
Transacciones Cortas:
9 (33.33%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-7.67 USD
Beneficio medio:
30.86 USD
Pérdidas medias:
-55.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-130.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-293.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
-1.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
272.35 USD
Máxima:
464.85 USD (26.32%)
Reducción relativa:
De balance:
12.97% (464.85 USD)
De fondos:
12.14% (435.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SP500.R 23
XAUUSD 2
NQ100.R 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SP500.R -103
XAUUSD 52
NQ100.R -187
EURJPY 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SP500.R -29K
XAUUSD 5.2K
NQ100.R -93K
EURJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +84.20 USD
Peor transacción: -187 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +61.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -130.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.