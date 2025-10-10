- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
15 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
12 (44.44%)
Mejor transacción:
84.20 USD
Peor transacción:
-187.00 USD
Beneficio Bruto:
462.94 USD (98 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-670.10 USD (214 525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (61.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
123.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
74.23%
Carga máxima del depósito:
3.98%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
18 (66.67%)
Transacciones Cortas:
9 (33.33%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-7.67 USD
Beneficio medio:
30.86 USD
Pérdidas medias:
-55.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-130.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-293.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
-1.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
272.35 USD
Máxima:
464.85 USD (26.32%)
Reducción relativa:
De balance:
12.97% (464.85 USD)
De fondos:
12.14% (435.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|SP500.R
|23
|XAUUSD
|2
|NQ100.R
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|SP500.R
|-103
|XAUUSD
|52
|NQ100.R
|-187
|EURJPY
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|SP500.R
|-29K
|XAUUSD
|5.2K
|NQ100.R
|-93K
|EURJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +84.20 USD
Peor transacción: -187 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +61.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -130.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
