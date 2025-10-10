- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
15 (55.55%)
亏损交易:
12 (44.44%)
最好交易:
84.20 USD
最差交易:
-187.00 USD
毛利:
462.94 USD (98 075 pips)
毛利亏损:
-670.10 USD (214 525 pips)
最大连续赢利:
4 (61.40 USD)
最大连续盈利:
123.75 USD (2)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
74.23%
最大入金加载:
3.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.45
长期交易:
18 (66.67%)
短期交易:
9 (33.33%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-7.67 USD
平均利润:
30.86 USD
平均损失:
-55.84 USD
最大连续失误:
6 (-130.45 USD)
最大连续亏损:
-293.00 USD (3)
每月增长:
-1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
272.35 USD
最大值:
464.85 USD (26.32%)
相对跌幅:
结余:
12.97% (464.85 USD)
净值:
12.14% (435.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500.R
|23
|XAUUSD
|2
|NQ100.R
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500.R
|-103
|XAUUSD
|52
|NQ100.R
|-187
|EURJPY
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500.R
|-29K
|XAUUSD
|5.2K
|NQ100.R
|-93K
|EURJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.20 USD
最差交易: -187 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +61.40 USD
最大连续亏损: -130.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
11
0%
27
55%
74%
0.69
-7.67
USD
USD
13%
1:200