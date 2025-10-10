SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ALIT SP500
I Gede Sukarmawan

ALIT SP500

I Gede Sukarmawan
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
15 (55.55%)
Verlusttrades:
12 (44.44%)
Bester Trade:
84.20 USD
Schlechtester Trade:
-187.00 USD
Bruttoprofit:
462.94 USD (98 075 pips)
Bruttoverlust:
-670.10 USD (214 525 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (61.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
123.75 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
70.77%
Max deposit load:
3.98%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
18 (66.67%)
Short-Positionen:
9 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.69
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-130.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-293.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-1.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
272.35 USD
Maximaler:
464.85 USD (26.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.97% (464.85 USD)
Kapital:
12.14% (435.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SP500.R 23
XAUUSD 2
NQ100.R 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SP500.R -103
XAUUSD 52
NQ100.R -187
EURJPY 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SP500.R -29K
XAUUSD 5.2K
NQ100.R -93K
EURJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +84.20 USD
Schlechtester Trade: -187 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -130.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 02:43
Share of trading days is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ALIT SP500
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
3.2K
USD
11
0%
27
55%
71%
0.69
-7.67
USD
13%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.