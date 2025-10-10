- 자본
트레이드:
29
이익 거래:
17 (58.62%)
손실 거래:
12 (41.38%)
최고의 거래:
84.20 USD
최악의 거래:
-187.00 USD
총 수익:
506.59 USD (120 000 pips)
총 손실:
-670.10 USD (214 525 pips)
연속 최대 이익:
4 (96.64 USD)
연속 최대 이익:
123.75 USD (2)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
65.95%
최대 입금량:
3.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
19 (65.52%)
숏(주식차입매도):
10 (34.48%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-5.64 USD
평균 이익:
29.80 USD
평균 손실:
-55.84 USD
연속 최대 손실:
6 (-130.45 USD)
연속 최대 손실:
-293.00 USD (3)
월별 성장률:
1.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
272.35 USD
최대한의:
464.85 USD (26.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.97% (464.85 USD)
자본금별:
12.14% (435.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SP500.R
|23
|NQ100.R
|3
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SP500.R
|-103
|NQ100.R
|-143
|XAUUSD
|52
|EURJPY
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SP500.R
|-29K
|NQ100.R
|-72K
|XAUUSD
|5.2K
|EURJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.20 USD
최악의 거래: -187 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +96.64 USD
연속 최대 손실: -130.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
13
0%
29
58%
66%
0.75
-5.64
USD
USD
13%
1:200