I Gede Sukarmawan

ALIT SP500

I Gede Sukarmawan
0 리뷰
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -1%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
29
이익 거래:
17 (58.62%)
손실 거래:
12 (41.38%)
최고의 거래:
84.20 USD
최악의 거래:
-187.00 USD
총 수익:
506.59 USD (120 000 pips)
총 손실:
-670.10 USD (214 525 pips)
연속 최대 이익:
4 (96.64 USD)
연속 최대 이익:
123.75 USD (2)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
65.95%
최대 입금량:
3.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
19 (65.52%)
숏(주식차입매도):
10 (34.48%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-5.64 USD
평균 이익:
29.80 USD
평균 손실:
-55.84 USD
연속 최대 손실:
6 (-130.45 USD)
연속 최대 손실:
-293.00 USD (3)
월별 성장률:
1.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
272.35 USD
최대한의:
464.85 USD (26.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.97% (464.85 USD)
자본금별:
12.14% (435.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
SP500.R 23
NQ100.R 3
XAUUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SP500.R -103
NQ100.R -143
XAUUSD 52
EURJPY 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SP500.R -29K
NQ100.R -72K
XAUUSD 5.2K
EURJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +84.20 USD
최악의 거래: -187 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +96.64 USD
연속 최대 손실: -130.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Deltastock-Live
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
WWM-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.00 × 3
ForexServer-Real
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Nefteprombank-Real
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 3
MaxiMarkets-Live 5
0.00 × 9
FXOpen-Real2
0.00 × 4
NAS-Real
0.00 × 1
TraDesto-Live
0.00 × 4
Tallinex-PRO Live
0.00 × 5
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 20:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ALIT SP500
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
3.2K
USD
13
0%
29
58%
66%
0.75
-5.64
USD
13%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.