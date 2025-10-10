- 成長
トレード:
416
利益トレード:
300 (72.11%)
損失トレード:
116 (27.88%)
ベストトレード:
69.54 USD
最悪のトレード:
-154.84 USD
総利益:
2 041.60 USD (55 869 pips)
総損失:
-2 184.55 USD (70 762 pips)
最大連続の勝ち:
28 (307.91 USD)
最大連続利益:
307.91 USD (28)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
73.56%
最大入金額:
25.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.18
長いトレード:
165 (39.66%)
短いトレード:
251 (60.34%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
6.81 USD
平均損失:
-18.83 USD
最大連続の負け:
12 (-794.66 USD)
最大連続損失:
-794.66 USD (12)
月間成長:
-19.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
206.09 USD
最大の:
794.66 USD (30.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.70% (794.66 USD)
エクイティによる:
33.64% (869.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|225
|XAUUSD+
|159
|AUDCAD+
|19
|NZDUSD+
|13
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|310
|XAUUSD+
|-313
|AUDCAD+
|-111
|NZDUSD+
|-28
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|11K
|XAUUSD+
|-19K
|AUDCAD+
|-4.4K
|NZDUSD+
|-2.6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69.54 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +307.91 USD
最大連続損失: -794.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-7%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
11
100%
416
72%
74%
0.93
-0.34
USD
USD
34%
1:500