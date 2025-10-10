- 成长
交易:
416
盈利交易:
300 (72.11%)
亏损交易:
116 (27.88%)
最好交易:
69.54 USD
最差交易:
-154.84 USD
毛利:
2 041.60 USD (55 869 pips)
毛利亏损:
-2 184.55 USD (70 762 pips)
最大连续赢利:
28 (307.91 USD)
最大连续盈利:
307.91 USD (28)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
72.48%
最大入金加载:
25.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
61
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.18
长期交易:
165 (39.66%)
短期交易:
251 (60.34%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.34 USD
平均利润:
6.81 USD
平均损失:
-18.83 USD
最大连续失误:
12 (-794.66 USD)
最大连续亏损:
-794.66 USD (12)
每月增长:
-19.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
206.09 USD
最大值:
794.66 USD (30.70%)
相对跌幅:
结余:
30.70% (794.66 USD)
净值:
33.64% (869.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|225
|XAUUSD+
|159
|AUDCAD+
|19
|NZDUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|310
|XAUUSD+
|-313
|AUDCAD+
|-111
|NZDUSD+
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|11K
|XAUUSD+
|-19K
|AUDCAD+
|-4.4K
|NZDUSD+
|-2.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.54 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +307.91 USD
最大连续亏损: -794.66 USD
