Ming Hon Wong

Eurostable V2 risk30

Ming Hon Wong
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
421
Gewinntrades:
305 (72.44%)
Verlusttrades:
116 (27.55%)
Bester Trade:
69.54 USD
Schlechtester Trade:
-154.84 USD
Bruttoprofit:
2 059.39 USD (56 491 pips)
Bruttoverlust:
-2 184.55 USD (70 762 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (307.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
307.91 USD (28)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
73.56%
Max deposit load:
25.33%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.16
Long-Positionen:
170 (40.38%)
Short-Positionen:
251 (59.62%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-794.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-794.66 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-25.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
206.09 USD
Maximaler:
794.66 USD (30.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.70% (794.66 USD)
Kapital:
33.64% (869.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 225
XAUUSD+ 164
AUDCAD+ 19
NZDUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 310
XAUUSD+ -295
AUDCAD+ -111
NZDUSD+ -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 11K
XAUUSD+ -18K
AUDCAD+ -4.4K
NZDUSD+ -2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.54 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +307.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -794.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 20:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 01:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 05:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.14 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 02:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 02:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
