Ming Hon Wong

Eurostable V2 risk30

Ming Hon Wong
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
VantageInternational-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
416
Negociações com lucro:
300 (72.11%)
Negociações com perda:
116 (27.88%)
Melhor negociação:
69.54 USD
Pior negociação:
-154.84 USD
Lucro bruto:
2 041.60 USD (55 869 pips)
Perda bruta:
-2 184.55 USD (70 762 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (307.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
307.91 USD (28)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
73.56%
Depósito máximo carregado:
25.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
165 (39.66%)
Negociações curtas:
251 (60.34%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
6.81 USD
Perda média:
-18.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-794.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-794.66 USD (12)
Crescimento mensal:
-19.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
206.09 USD
Máximo:
794.66 USD (30.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.70% (794.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.64% (869.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 225
XAUUSD+ 159
AUDCAD+ 19
NZDUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 310
XAUUSD+ -313
AUDCAD+ -111
NZDUSD+ -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 11K
XAUUSD+ -19K
AUDCAD+ -4.4K
NZDUSD+ -2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.54 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +307.91 USD
Máxima perda consecutiva: -794.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.23 20:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 01:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 05:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.14 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 02:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 02:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
