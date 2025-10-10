- Crescimento
Negociações:
416
Negociações com lucro:
300 (72.11%)
Negociações com perda:
116 (27.88%)
Melhor negociação:
69.54 USD
Pior negociação:
-154.84 USD
Lucro bruto:
2 041.60 USD (55 869 pips)
Perda bruta:
-2 184.55 USD (70 762 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (307.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
307.91 USD (28)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
73.56%
Depósito máximo carregado:
25.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
165 (39.66%)
Negociações curtas:
251 (60.34%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
6.81 USD
Perda média:
-18.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-794.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-794.66 USD (12)
Crescimento mensal:
-19.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
206.09 USD
Máximo:
794.66 USD (30.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.70% (794.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.64% (869.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|225
|XAUUSD+
|159
|AUDCAD+
|19
|NZDUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|310
|XAUUSD+
|-313
|AUDCAD+
|-111
|NZDUSD+
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|11K
|XAUUSD+
|-19K
|AUDCAD+
|-4.4K
|NZDUSD+
|-2.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69.54 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +307.91 USD
Máxima perda consecutiva: -794.66 USD
