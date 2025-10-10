СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Eurostable V2 risk30
Ming Hon Wong

Eurostable V2 risk30

Ming Hon Wong
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
416
Прибыльных трейдов:
300 (72.11%)
Убыточных трейдов:
116 (27.88%)
Лучший трейд:
69.54 USD
Худший трейд:
-154.84 USD
Общая прибыль:
2 041.60 USD (55 869 pips)
Общий убыток:
-2 184.55 USD (70 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (307.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
307.91 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
72.48%
Макс. загрузка депозита:
25.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
165 (39.66%)
Коротких трейдов:
251 (60.34%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
6.81 USD
Средний убыток:
-18.83 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-794.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-794.66 USD (12)
Прирост в месяц:
-19.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
206.09 USD
Максимальная:
794.66 USD (30.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.70% (794.66 USD)
По эквити:
33.64% (869.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 225
XAUUSD+ 159
AUDCAD+ 19
NZDUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 310
XAUUSD+ -313
AUDCAD+ -111
NZDUSD+ -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 11K
XAUUSD+ -19K
AUDCAD+ -4.4K
NZDUSD+ -2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.54 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +307.91 USD
Макс. убыток в серии: -794.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 20:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 01:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 05:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.14 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 02:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 02:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Eurostable V2 risk30
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
1.9K
USD
11
100%
416
72%
72%
0.93
-0.34
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.