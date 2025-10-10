- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
416
Прибыльных трейдов:
300 (72.11%)
Убыточных трейдов:
116 (27.88%)
Лучший трейд:
69.54 USD
Худший трейд:
-154.84 USD
Общая прибыль:
2 041.60 USD (55 869 pips)
Общий убыток:
-2 184.55 USD (70 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (307.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
307.91 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
72.48%
Макс. загрузка депозита:
25.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
165 (39.66%)
Коротких трейдов:
251 (60.34%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
6.81 USD
Средний убыток:
-18.83 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-794.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-794.66 USD (12)
Прирост в месяц:
-19.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
206.09 USD
Максимальная:
794.66 USD (30.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.70% (794.66 USD)
По эквити:
33.64% (869.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|225
|XAUUSD+
|159
|AUDCAD+
|19
|NZDUSD+
|13
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|310
|XAUUSD+
|-313
|AUDCAD+
|-111
|NZDUSD+
|-28
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|11K
|XAUUSD+
|-19K
|AUDCAD+
|-4.4K
|NZDUSD+
|-2.6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.54 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +307.91 USD
Макс. убыток в серии: -794.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
11
100%
416
72%
72%
0.93
-0.34
USD
USD
34%
1:500