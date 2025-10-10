- 자본
- 축소
트레이드:
469
이익 거래:
338 (72.06%)
손실 거래:
131 (27.93%)
최고의 거래:
69.54 USD
최악의 거래:
-154.84 USD
총 수익:
2 369.97 USD (62 461 pips)
총 손실:
-2 358.40 USD (74 755 pips)
연속 최대 이익:
28 (307.91 USD)
연속 최대 이익:
307.91 USD (28)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
70.01%
최대 입금량:
25.33%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
190 (40.51%)
숏(주식차입매도):
279 (59.49%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
7.01 USD
평균 손실:
-18.00 USD
연속 최대 손실:
12 (-794.66 USD)
연속 최대 손실:
-794.66 USD (12)
월별 성장률:
-8.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
206.09 USD
최대한의:
794.66 USD (30.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.70% (794.66 USD)
자본금별:
33.64% (869.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|268
|XAUUSD+
|169
|AUDCAD+
|19
|NZDUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|450
|XAUUSD+
|-299
|AUDCAD+
|-111
|NZDUSD+
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|14K
|XAUUSD+
|-19K
|AUDCAD+
|-4.4K
|NZDUSD+
|-2.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +69.54 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +307.91 USD
연속 최대 손실: -794.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
12
100%
469
72%
70%
1.00
0.02
USD
USD
34%
1:500