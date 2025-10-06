- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
107
利益トレード:
66 (61.68%)
損失トレード:
41 (38.32%)
ベストトレード:
99.17 USD
最悪のトレード:
-60.95 USD
総利益:
1 327.06 USD (132 669 pips)
総損失:
-877.35 USD (87 608 pips)
最大連続の勝ち:
17 (415.61 USD)
最大連続利益:
415.61 USD (17)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
29.44%
最大入金額:
1.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.86
長いトレード:
96 (89.72%)
短いトレード:
11 (10.28%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
4.20 USD
平均利益:
20.11 USD
平均損失:
-21.40 USD
最大連続の負け:
5 (-159.20 USD)
最大連続損失:
-159.20 USD (5)
月間成長:
-0.45%
年間予想:
-5.41%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.83 USD
最大の:
242.00 USD (10.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.32% (242.00 USD)
エクイティによる:
5.17% (98.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|450
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.17 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +415.61 USD
最大連続損失: -159.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
14
77%
107
61%
29%
1.51
4.20
USD
USD
10%
1:500