- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
65 (61.32%)
Убыточных трейдов:
41 (38.68%)
Лучший трейд:
99.17 USD
Худший трейд:
-60.95 USD
Общая прибыль:
1 284.67 USD (128 430 pips)
Общий убыток:
-877.35 USD (87 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (415.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
415.61 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
27.77%
Макс. загрузка депозита:
1.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
95 (89.62%)
Коротких трейдов:
11 (10.38%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
3.84 USD
Средняя прибыль:
19.76 USD
Средний убыток:
-21.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-159.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-159.20 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.56%
Годовой прогноз:
-31.10%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.83 USD
Максимальная:
242.00 USD (10.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.32% (242.00 USD)
По эквити:
5.17% (98.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.17 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +415.61 USD
Макс. убыток в серии: -159.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
13
78%
106
61%
28%
1.46
3.84
USD
USD
10%
1:500