Total de Trades:
107
Transacciones Rentables:
66 (61.68%)
Transacciones Irrentables:
41 (38.32%)
Mejor transacción:
99.17 USD
Peor transacción:
-60.95 USD
Beneficio Bruto:
1 327.06 USD (132 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-877.35 USD (87 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (415.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
415.61 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
29.44%
Carga máxima del depósito:
1.37%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.86
Transacciones Largas:
96 (89.72%)
Transacciones Cortas:
11 (10.28%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
4.20 USD
Beneficio medio:
20.11 USD
Pérdidas medias:
-21.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-159.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-159.20 USD (5)
Crecimiento al mes:
-0.45%
Pronóstico anual:
-5.41%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.83 USD
Máxima:
242.00 USD (10.32%)
Reducción relativa:
De balance:
10.32% (242.00 USD)
De fondos:
5.17% (98.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|450
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
26%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
14
77%
107
61%
29%
1.51
4.20
USD
USD
10%
1:500