- 자본
- 축소
트레이드:
111
이익 거래:
67 (60.36%)
손실 거래:
44 (39.64%)
최고의 거래:
103.33 USD
최악의 거래:
-122.42 USD
총 수익:
1 430.39 USD (143 001 pips)
총 손실:
-1 161.16 USD (115 982 pips)
연속 최대 이익:
17 (415.61 USD)
연속 최대 이익:
415.61 USD (17)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
32.74%
최대 입금량:
1.37%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
100 (90.09%)
숏(주식차입매도):
11 (9.91%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
2.43 USD
평균 이익:
21.35 USD
평균 손실:
-26.39 USD
연속 최대 손실:
5 (-159.20 USD)
연속 최대 손실:
-283.76 USD (3)
월별 성장률:
-9.95%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.83 USD
최대한의:
471.21 USD (20.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.10% (471.20 USD)
자본금별:
8.19% (176.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|269
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +103.33 USD
최악의 거래: -122 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +415.61 USD
연속 최대 손실: -159.20 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
77%
111
60%
33%
1.23
2.43
USD
USD
20%
1:500