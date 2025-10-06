- Wachstum
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
66 (60.55%)
Verlusttrades:
43 (39.45%)
Bester Trade:
99.17 USD
Schlechtester Trade:
-122.42 USD
Bruttoprofit:
1 327.06 USD (132 669 pips)
Bruttoverlust:
-1 078.23 USD (107 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (415.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
415.61 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
30.46%
Max deposit load:
1.37%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.64
Long-Positionen:
98 (89.91%)
Short-Positionen:
11 (10.09%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-159.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-200.86 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-12.14%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.83 USD
Maximaler:
388.28 USD (16.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.56% (388.29 USD)
Kapital:
8.19% (176.73 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +99.17 USD
Schlechtester Trade: -122 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +415.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Keine Bewertungen
