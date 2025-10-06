SinaisSeções
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

CT Jimmy Medan Finex

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
107
Negociações com lucro:
66 (61.68%)
Negociações com perda:
41 (38.32%)
Melhor negociação:
99.17 USD
Pior negociação:
-60.95 USD
Lucro bruto:
1 327.06 USD (132 669 pips)
Perda bruta:
-877.35 USD (87 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (415.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
415.61 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
29.44%
Depósito máximo carregado:
1.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.86
Negociações longas:
96 (89.72%)
Negociações curtas:
11 (10.28%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
4.20 USD
Lucro médio:
20.11 USD
Perda média:
-21.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-159.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-159.20 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.45%
Previsão anual:
-5.41%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.83 USD
Máximo:
242.00 USD (10.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.32% (242.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.17% (98.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 450
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.17 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +415.61 USD
Máxima perda consecutiva: -159.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Sem comentários
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 22:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 07:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 06:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
