Negociações:
107
Negociações com lucro:
66 (61.68%)
Negociações com perda:
41 (38.32%)
Melhor negociação:
99.17 USD
Pior negociação:
-60.95 USD
Lucro bruto:
1 327.06 USD (132 669 pips)
Perda bruta:
-877.35 USD (87 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (415.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
415.61 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
29.44%
Depósito máximo carregado:
1.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.86
Negociações longas:
96 (89.72%)
Negociações curtas:
11 (10.28%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
4.20 USD
Lucro médio:
20.11 USD
Perda média:
-21.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-159.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-159.20 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.45%
Previsão anual:
-5.41%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.83 USD
Máximo:
242.00 USD (10.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.32% (242.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.17% (98.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|450
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Melhor negociação: +99.17 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +415.61 USD
Máxima perda consecutiva: -159.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
