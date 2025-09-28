- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
18 (28.12%)
損失トレード:
46 (71.88%)
ベストトレード:
6.16 USD
最悪のトレード:
-3.15 USD
総利益:
57.44 USD (5 783 pips)
総損失:
-91.99 USD (9 153 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.94 USD)
最大連続利益:
9.94 USD (3)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
27.55%
最大入金額:
4.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
33 (51.56%)
短いトレード:
31 (48.44%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-0.54 USD
平均利益:
3.19 USD
平均損失:
-2.00 USD
最大連続の負け:
9 (-18.63 USD)
最大連続損失:
-18.63 USD (9)
月間成長:
-5.61%
年間予想:
-68.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.22 USD
最大の:
38.22 USD (28.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.31% (38.22 USD)
エクイティによる:
1.88% (1.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|63
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-33
|EURUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-3.2K
|EURUSD
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.16 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +9.94 USD
最大連続損失: -18.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Manual trading.
Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
レビューなし
