Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT4

Aleksandr Astahov
レビュー0件
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -26%
RoboForex-Pro-6
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
18 (28.12%)
損失トレード:
46 (71.88%)
ベストトレード:
6.16 USD
最悪のトレード:
-3.15 USD
総利益:
57.44 USD (5 783 pips)
総損失:
-91.99 USD (9 153 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.94 USD)
最大連続利益:
9.94 USD (3)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
27.55%
最大入金額:
4.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
33 (51.56%)
短いトレード:
31 (48.44%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-0.54 USD
平均利益:
3.19 USD
平均損失:
-2.00 USD
最大連続の負け:
9 (-18.63 USD)
最大連続損失:
-18.63 USD (9)
月間成長:
-5.61%
年間予想:
-68.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.22 USD
最大の:
38.22 USD (28.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.31% (38.22 USD)
エクイティによる:
1.88% (1.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 63
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -33
EURUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -3.2K
EURUSD -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.16 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +9.94 USD
最大連続損失: -18.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
レビューなし
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 04:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください