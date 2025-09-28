СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SpeculativeTradingMT4
Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT4

Aleksandr Astahov
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -28%
RoboForex-Pro-6
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
17 (26.98%)
Убыточных трейдов:
46 (73.02%)
Лучший трейд:
6.16 USD
Худший трейд:
-3.15 USD
Общая прибыль:
53.77 USD (5 398 pips)
Общий убыток:
-91.99 USD (9 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.94 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
26.32%
Макс. загрузка депозита:
4.69%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
33 (52.38%)
Коротких трейдов:
30 (47.62%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-18.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.63 USD (9)
Прирост в месяц:
-9.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.22 USD
Максимальная:
38.22 USD (28.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.31% (38.22 USD)
По эквити:
1.88% (1.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 62
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -36
EURUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -3.6K
EURUSD -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.16 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +9.94 USD
Макс. убыток в серии: -18.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Ручная торговля. Позиции открываются в ручном режиме после фундаментального и технического анализа валютной пары.
 На каждую позицию устанавливается фиксированный стоп лосс до 2% от текущего баланса счета
Нет отзывов
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 04:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
