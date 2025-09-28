- Прирост
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
17 (26.98%)
Убыточных трейдов:
46 (73.02%)
Лучший трейд:
6.16 USD
Худший трейд:
-3.15 USD
Общая прибыль:
53.77 USD (5 398 pips)
Общий убыток:
-91.99 USD (9 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.94 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
26.32%
Макс. загрузка депозита:
4.69%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
33 (52.38%)
Коротких трейдов:
30 (47.62%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-18.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.63 USD (9)
Прирост в месяц:
-9.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.22 USD
Максимальная:
38.22 USD (28.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.31% (38.22 USD)
По эквити:
1.88% (1.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|62
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-36
|EURUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-3.6K
|EURUSD
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.16 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +9.94 USD
Макс. убыток в серии: -18.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Ручная торговля. Позиции открываются в ручном режиме после фундаментального и технического анализа валютной пары.
На каждую позицию устанавливается фиксированный стоп лосс до 2% от текущего баланса счета
Нет отзывов
