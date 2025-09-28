SinaisSeções
Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT4

Aleksandr Astahov
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -26%
RoboForex-Pro-6
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
18 (28.12%)
Negociações com perda:
46 (71.88%)
Melhor negociação:
6.16 USD
Pior negociação:
-3.15 USD
Lucro bruto:
57.44 USD (5 783 pips)
Perda bruta:
-91.99 USD (9 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (9.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.94 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
27.55%
Depósito máximo carregado:
4.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
33 (51.56%)
Negociações curtas:
31 (48.44%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-0.54 USD
Lucro médio:
3.19 USD
Perda média:
-2.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-18.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.63 USD (9)
Crescimento mensal:
-5.61%
Previsão anual:
-68.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.22 USD
Máximo:
38.22 USD (28.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.31% (38.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.88% (1.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 63
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -33
EURUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -3.2K
EURUSD -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.16 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +9.94 USD
Máxima perda consecutiva: -18.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
Sem comentários
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 04:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
