Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT4

Aleksandr Astahov
0条评论
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -28%
RoboForex-Pro-6
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
63
盈利交易:
17 (26.98%)
亏损交易:
46 (73.02%)
最好交易:
6.16 USD
最差交易:
-3.15 USD
毛利:
53.77 USD (5 398 pips)
毛利亏损:
-91.99 USD (9 153 pips)
最大连续赢利:
3 (9.94 USD)
最大连续盈利:
9.94 USD (3)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
27.55%
最大入金加载:
4.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
33 (52.38%)
短期交易:
30 (47.62%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-2.00 USD
最大连续失误:
9 (-18.63 USD)
最大连续亏损:
-18.63 USD (9)
每月增长:
-9.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
38.22 USD
最大值:
38.22 USD (28.31%)
相对跌幅:
结余:
28.31% (38.22 USD)
净值:
1.88% (1.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 62
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -36
EURUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -3.6K
EURUSD -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.16 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +9.94 USD
最大连续亏损: -18.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
没有评论
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 04:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SpeculativeTradingMT4
每月30 USD
-28%
0
0
USD
97
USD
13
0%
63
26%
28%
0.58
-0.61
USD
28%
1:300
