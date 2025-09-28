- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
17 (26.98%)
亏损交易:
46 (73.02%)
最好交易:
6.16 USD
最差交易:
-3.15 USD
毛利:
53.77 USD (5 398 pips)
毛利亏损:
-91.99 USD (9 153 pips)
最大连续赢利:
3 (9.94 USD)
最大连续盈利:
9.94 USD (3)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
27.55%
最大入金加载:
4.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
33 (52.38%)
短期交易:
30 (47.62%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-2.00 USD
最大连续失误:
9 (-18.63 USD)
最大连续亏损:
-18.63 USD (9)
每月增长:
-9.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
38.22 USD
最大值:
38.22 USD (28.31%)
相对跌幅:
结余:
28.31% (38.22 USD)
净值:
1.88% (1.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|62
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-36
|EURUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-3.6K
|EURUSD
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.16 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +9.94 USD
最大连续亏损: -18.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Manual trading.
Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
