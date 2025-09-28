- 자본
- 축소
트레이드:
66
이익 거래:
18 (27.27%)
손실 거래:
48 (72.73%)
최고의 거래:
6.16 USD
최악의 거래:
-5.25 USD
총 수익:
57.44 USD (5 783 pips)
총 손실:
-99.24 USD (9 853 pips)
연속 최대 이익:
3 (9.94 USD)
연속 최대 이익:
9.94 USD (3)
샤프 비율:
-0.25
거래 활동:
29.76%
최대 입금량:
4.81%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
34 (51.52%)
숏(주식차입매도):
32 (48.48%)
수익 요인:
0.58
기대수익:
-0.63 USD
평균 이익:
3.19 USD
평균 손실:
-2.07 USD
연속 최대 손실:
9 (-18.63 USD)
연속 최대 손실:
-18.63 USD (9)
월별 성장률:
-10.65%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.80 USD
최대한의:
41.80 USD (30.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.96% (41.80 USD)
자본금별:
5.21% (5.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-40
|EURUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.16 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +9.94 USD
연속 최대 손실: -18.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Manual trading.
Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
