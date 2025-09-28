- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.22 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-16.63 USD (1 655 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-22.00
Attività di trading:
43.94%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.08 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-16.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.63 USD (8)
Crescita mensile:
-12.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.63 USD
Massimale:
16.63 USD (12.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.32% (16.63 USD)
Per equità:
1.50% (1.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -16.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
Fyntura-Live
|0.18 × 44
Exness-Real33
|0.34 × 44
OctaFX-Real7
|1.00 × 6
Manual trading.
Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
118
USD
USD
2
0%
8
0%
44%
0.00
-2.08
USD
USD
12%
1:300