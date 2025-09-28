SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SpeculativeTradingMT4
Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT4

Aleksandr Astahov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
RoboForex-Pro-6
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.22 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-16.63 USD (1 655 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-22.00
Attività di trading:
43.94%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.08 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-16.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.63 USD (8)
Crescita mensile:
-12.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.63 USD
Massimale:
16.63 USD (12.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.32% (16.63 USD)
Per equità:
1.50% (1.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -16.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
OctaFX-Real7
1.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
Non ci sono recensioni
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 04:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SpeculativeTradingMT4
30USD al mese
-12%
0
0
USD
118
USD
2
0%
8
0%
44%
0.00
-2.08
USD
12%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.