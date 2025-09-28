SeñalesSecciones
Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT4

Aleksandr Astahov
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -26%
RoboForex-Pro-6
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
18 (28.12%)
Transacciones Irrentables:
46 (71.88%)
Mejor transacción:
6.16 USD
Peor transacción:
-3.15 USD
Beneficio Bruto:
57.44 USD (5 783 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.99 USD (9 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (9.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.94 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Actividad comercial:
27.55%
Carga máxima del depósito:
4.69%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.90
Transacciones Largas:
33 (51.56%)
Transacciones Cortas:
31 (48.44%)
Factor de Beneficio:
0.62
Beneficio Esperado:
-0.54 USD
Beneficio medio:
3.19 USD
Pérdidas medias:
-2.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-18.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.63 USD (9)
Crecimiento al mes:
-5.61%
Pronóstico anual:
-68.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.22 USD
Máxima:
38.22 USD (28.31%)
Reducción relativa:
De balance:
28.31% (38.22 USD)
De fondos:
1.88% (1.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 63
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -33
EURUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -3.2K
EURUSD -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.16 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +9.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
No hay comentarios
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 04:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
