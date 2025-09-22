- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
27 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
34.17 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
124.53 USD (9 162 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
27 (124.53 USD)
最大連続利益:
124.53 USD (27)
シャープレシオ:
0.63
取引アクティビティ:
15.01%
最大入金額:
1.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
25 (92.59%)
短いトレード:
2 (7.41%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.61 USD
平均利益:
4.61 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.86%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
4.89% (53.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|archived
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|90
|archived
|34
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.2K
|archived
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.17 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +124.53 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
115 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Have a nice day
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
46 USD/月
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
96%
27
100%
15%
n/a
4.61
USD
USD
5%
1:500