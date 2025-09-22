- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
30 (96.77%)
Verlusttrades:
1 (3.23%)
Bester Trade:
160.77 USD
Schlechtester Trade:
-192.50 USD
Bruttoprofit:
322.45 USD (29 340 pips)
Bruttoverlust:
-192.50 USD (19 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (160.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
162.06 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
15.01%
Max deposit load:
1.63%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
26 (83.87%)
Short-Positionen:
5 (16.13%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
4.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-192.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-192.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-192.50 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.09%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.11 USD
Maximaler:
192.50 USD (29.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.59% (192.50 USD)
Kapital:
4.89% (53.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|archived
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|96
|archived
|34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.8K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +160.77 USD
Schlechtester Trade: -193 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +160.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -192.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
