Tresno Lestari

F4REZ

Tresno Lestari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 46 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
FBS-Real-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
30 (96.77%)
Verlusttrades:
1 (3.23%)
Bester Trade:
160.77 USD
Schlechtester Trade:
-192.50 USD
Bruttoprofit:
322.45 USD (29 340 pips)
Bruttoverlust:
-192.50 USD (19 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (160.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
162.06 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
15.01%
Max deposit load:
1.63%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
26 (83.87%)
Short-Positionen:
5 (16.13%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
4.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-192.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-192.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-192.50 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.09%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.11 USD
Maximaler:
192.50 USD (29.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.59% (192.50 USD)
Kapital:
4.89% (53.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 30
archived 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 96
archived 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.8K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +160.77 USD
Schlechtester Trade: -193 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +160.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -192.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
noch 115 ...
Have a nice day
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.13 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.01 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 15:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 14:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 02:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.