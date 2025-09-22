- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
27 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
34.17 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
124.53 USD (9 162 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
27 (124.53 USD)
最大连续盈利:
124.53 USD (27)
夏普比率:
0.63
交易活动:
14.00%
最大入金加载:
1.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
25 (92.59%)
短期交易:
2 (7.41%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.61 USD
平均利润:
4.61 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.86%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
4.89% (53.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|archived
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|90
|archived
|34
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.2K
|archived
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.17 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +124.53 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Have a nice day
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月46 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
96%
27
100%
14%
n/a
4.61
USD
USD
5%
1:500