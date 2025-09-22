SinaisSeções
Tresno Lestari

F4REZ

Tresno Lestari
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 46 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
27 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
34.17 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
124.53 USD (9 162 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (124.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.53 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
15.01%
Depósito máximo carregado:
1.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
25 (92.59%)
Negociações curtas:
2 (7.41%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.61 USD
Lucro médio:
4.61 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.86%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.89% (53.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 26
archived 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 90
archived 34
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9.2K
archived 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.17 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +124.53 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
Have a nice day
Sem comentários
2025.12.13 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.01 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 15:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 14:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 02:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
F4REZ
46 USD por mês
13%
0
0
USD
1.1K
USD
14
96%
27
100%
15%
n/a
4.61
USD
5%
1:500
