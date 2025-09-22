- 자본
- 축소
트레이드:
35
이익 거래:
34 (97.14%)
손실 거래:
1 (2.86%)
최고의 거래:
160.77 USD
최악의 거래:
-192.50 USD
총 수익:
334.00 USD (30 495 pips)
총 손실:
-192.50 USD (19 575 pips)
연속 최대 이익:
28 (160.39 USD)
연속 최대 이익:
173.61 USD (6)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
15.01%
최대 입금량:
1.63%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
28 (80.00%)
숏(주식차입매도):
7 (20.00%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
4.04 USD
평균 이익:
9.82 USD
평균 손실:
-192.50 USD
연속 최대 손실:
1 (-192.50 USD)
연속 최대 손실:
-192.50 USD (1)
월별 성장률:
5.39%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.11 USD
최대한의:
192.50 USD (29.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.59% (192.50 USD)
자본금별:
4.89% (53.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|archived
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|107
|archived
|34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.77 USD
최악의 거래: -193 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +160.39 USD
연속 최대 손실: -192.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
== Trend Following EA==
Have a nice day
