SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / F4REZ
Tresno Lestari

F4REZ

Tresno Lestari
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 46 USD al mes
incremento desde 2025 13%
FBS-Real-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
27 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
34.17 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
124.53 USD (9 162 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (124.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
124.53 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
15.01%
Carga máxima del depósito:
1.62%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
25 (92.59%)
Transacciones Cortas:
2 (7.41%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
4.61 USD
Beneficio medio:
4.61 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.86%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
4.89% (53.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 26
archived 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 90
archived 34
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9.2K
archived 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.17 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +124.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
otros 115...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Have a nice day
No hay comentarios
2025.12.13 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.01 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 15:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 14:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 02:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
F4REZ
46 USD al mes
13%
0
0
USD
1.1K
USD
14
96%
27
100%
15%
n/a
4.61
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.