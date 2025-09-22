El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AxioryAsia-02Live 0.00 × 13 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 7 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 1 OctaFX-Real6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 TitanFX-02 0.00 × 4 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 TitanFX-05 0.00 × 8 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 8 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 4 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 4 TPGlobal-Live 0.00 × 10 Axi-US02-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live3 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 4 Exness-Real7 0.00 × 2 Exness-Real20 0.00 × 4 otros 115... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada