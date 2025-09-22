- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
27 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
34.17 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
124.53 USD (9 162 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (124.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
124.53 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
15.01%
Carga máxima del depósito:
1.62%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
25 (92.59%)
Transacciones Cortas:
2 (7.41%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
4.61 USD
Beneficio medio:
4.61 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.86%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
4.89% (53.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|archived
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|90
|archived
|34
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.2K
|archived
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.17 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +124.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
otros 115...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Have a nice day
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
46 USD al mes
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
96%
27
100%
15%
n/a
4.61
USD
USD
5%
1:500