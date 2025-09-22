СигналыРазделы
Tresno Lestari

F4REZ

Tresno Lestari
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 46 USD в месяц
прирост с 2025 13%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
27 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
34.17 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
124.53 USD (9 162 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (124.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.53 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
12.73%
Макс. загрузка депозита:
1.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
25 (92.59%)
Коротких трейдов:
2 (7.41%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.61 USD
Средняя прибыль:
4.61 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.86%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.89% (53.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 26
archived 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 90
archived 34
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.2K
archived 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.17 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +124.53 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
еще 115...
Have a nice day
Нет отзывов
2025.12.13 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.01 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 15:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 14:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 02:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 02:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
F4REZ
46 USD в месяц
13%
0
0
USD
1.1K
USD
14
96%
27
100%
13%
n/a
4.61
USD
5%
1:500
