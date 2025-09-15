- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
146 (76.04%)
損失トレード:
46 (23.96%)
ベストトレード:
1 204.88 RUB
最悪のトレード:
-1 158.06 RUB
総利益:
18 511.34 RUB (26 734 pips)
総損失:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 791.11 RUB)
最大連続利益:
1 791.11 RUB (11)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
88.41%
最大入金額:
40.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.63
長いトレード:
94 (48.96%)
短いトレード:
98 (51.04%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
39.51 RUB
平均利益:
126.79 RUB
平均損失:
-237.50 RUB
最大連続の負け:
5 (-1 112.38 RUB)
最大連続損失:
-1 553.04 RUB (2)
月間成長:
4.11%
年間予想:
49.89%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
2 091.37 RUB (3.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.65% (2 091.37 RUB)
エクイティによる:
11.93% (6 667.23 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|104
|USDJPY.ffx
|47
|USDCHF.ffx
|38
|NZDUSD.ffx
|1
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.ffx
|-3
|USDJPY.ffx
|88
|USDCHF.ffx
|39
|NZDUSD.ffx
|0
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.ffx
|1K
|USDJPY.ffx
|11K
|USDCHF.ffx
|2.6K
|NZDUSD.ffx
|19
|GBPUSD.ffx
|90
|USDCAD.ffx
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 204.88 RUB
最悪のトレード: -1 158 RUB
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 791.11 RUB
最大連続損失: -1 112.38 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
58K
RUB
RUB
18
78%
192
76%
88%
1.69
39.51
RUB
RUB
12%
1:100