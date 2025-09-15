シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Finam H4
VLADIMIR PESKOV

Finam H4

VLADIMIR PESKOV
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
FINAM-Real4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
146 (76.04%)
損失トレード:
46 (23.96%)
ベストトレード:
1 204.88 RUB
最悪のトレード:
-1 158.06 RUB
総利益:
18 511.34 RUB (26 734 pips)
総損失:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 791.11 RUB)
最大連続利益:
1 791.11 RUB (11)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
88.41%
最大入金額:
40.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.63
長いトレード:
94 (48.96%)
短いトレード:
98 (51.04%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
39.51 RUB
平均利益:
126.79 RUB
平均損失:
-237.50 RUB
最大連続の負け:
5 (-1 112.38 RUB)
最大連続損失:
-1 553.04 RUB (2)
月間成長:
4.11%
年間予想:
49.89%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
2 091.37 RUB (3.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.65% (2 091.37 RUB)
エクイティによる:
11.93% (6 667.23 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.ffx 104
USDJPY.ffx 47
USDCHF.ffx 38
NZDUSD.ffx 1
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.ffx -3
USDJPY.ffx 88
USDCHF.ffx 39
NZDUSD.ffx 0
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.ffx 1K
USDJPY.ffx 11K
USDCHF.ffx 2.6K
NZDUSD.ffx 19
GBPUSD.ffx 90
USDCAD.ffx 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 204.88 RUB
最悪のトレード: -1 158 RUB
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 791.11 RUB
最大連続損失: -1 112.38 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 07:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
